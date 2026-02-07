8日の衆院選投票日を前に熱海市の初島で7日、ひと足早く繰り上げ投票が行われました。熱海市の初島は、島と開票所のある市街地を結ぶ交通手段が定期船だけのため天候が荒れて欠航すると投票箱の回収が遅れる可能性があり、1日早い投票が行われています。投票所では7日、午前7時の投票開始とともに有権者が訪れ立会人らが見守る中一票を投じていました。初島の当日有権者数は、男女あわせて176人で投票は、午後4時で締め切られまし