衆議院選挙はあす投開票を迎えます。選挙戦最終日のきょう、各党の党首や候補者らが最後の訴えをおこなっています。自民党・高市早苗総裁「今の暮らしや未来に向けての不安を希望に変えたい、この一念なんです。成長のスイッチを片っ端から押していくのが、高市内閣の仕事です」日本維新の会・藤田文武共同代表「自民党だけが増えても、この日本変わらない。私たちは改革のアクセル役、エンジンとして、その価値を多くの皆さんに知