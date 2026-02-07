県警察本部高速道路交通警察隊によりますと、７日午後2時10分ごろ、村山市の東北中央自動車道・村山トンネルの上り車線で車15台が衝突し、男性1人と女性2人がけがをして救急搬送されました。3人は軽傷の見込みだということです。現場は凍結路面で、８件の追突事故が相次いで起きたということです。この事故で東北中央自動車道は午後2時55分から村山本飯田ICと村山名取ICの間の上り区間で通行止めが続いています。