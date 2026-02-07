２月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの開幕戦で、三浦知良が加入した福島ユナイテッド（J３）は、ヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦。１−４で完敗し、黒星発進となった。プロ41年目、今月26日に50代最後の誕生日を迎えるカズはなんと先発出場。CFとして横浜FC時代の2021年３月以来、1795日ぶりにJリーグのピッチに立つと、前線で起点になれば、自陣で身体を張った守備を見せるなど、攻守で奮闘した。ただ、シ