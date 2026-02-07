宮崎県日南市で行われているカープの春季キャンプで初めてのシート打撃が行われルーキーが躍動しました。シート打撃には投手陣最年長の大瀬良大地ら13人がマウンドに上がりました。バットでみせたのが育成ルーキーでキャッチャーの小林結太です。昨シーズン9勝の床田から最初の打席でライト前へ運ぶと、1軍経験も豊富な投手から3安打の固め打ちをみせました。■小林結太「