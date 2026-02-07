ドイツとスウェーデンの決戦で思わぬハプニングが起きた(C)Getty Images檜舞台でまさかのハプニングが起きた。現地時間2月5日に行われたミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー女子のスウェーデン対ドイツの一戦で、前者側が使用していたトイレが故障。舞台裏が大混乱となった。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！強豪同士の決戦で予期せぬ事態が起きたのは1-1で迎えた第1ピリオド終