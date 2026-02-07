「楽天春季キャンプ」（７日、金武）サッカー場で一緒に走る楽天ドラ１・藤原聡大投手とドラ２・伊藤樹投手を発見。写真を撮られているのに気づきサングラスをはずした伊藤樹。藤原はそのままだ。「わかってるね〜」と声をかけると「これが六大学との差ですよ」と伊藤。２周目は藤原もサングラスをはずしてくれた。練習後、ダメもとでハートのポーズとメッセージをお願いしてみた。伊藤は「ファンのみなさん大好きです」