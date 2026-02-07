3月のWBCに出場する侍ジャパンに選出されている大勢が、10日からの第3クールで実戦形式のマウンドに上がる。この日はフォークを交えてブルペンで21球の投球練習。滑りやすいとされるWBC球については「慣れてきた」とし、14日から同じ宮崎で行われる侍ジャパンの直前合宿を前に「次のクールで（実戦登板を）やろうかなと思っている」と明かした。6日にはWBCの全出場チームのメンバーが発表され、「みんな凄い選手がいっぱい来