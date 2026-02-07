2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪。今年も雪や氷の上で、熱い戦いが繰り広げられる。【写真】羽生結弦に浅田真央、日の丸飛行隊…冬季五輪の“名場面”集ヒーロー、ヒロインたちの名場面を振り返りフィギュアスケートでは、鍵山優真・坂本花織の2人がメダル候補の筆頭だ。持ち前の表現力に加えて、4回転ジャンプもさらに進化した鍵山。選手権3連覇の坂本は、今季限りでの引退を表明。圧倒的な演技で、表