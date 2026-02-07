東京・府中市の信用金庫で職員の男性が殺害された事件は未解決のまま、まもなく21年を迎えます。残された犯人の腕時計などを手がかりにした捜査が続いていて、きょう、遺族らが情報提供を求めました。21年前の2005年2月、府中市の多摩中央信用金庫（現・多摩信用金庫）の駐車場で営業課長の後藤博樹さん（当時39）が残業を終えて外に出たところ、柳刃包丁を持った男に駐車場で刺され殺害されました。後藤さんの母後藤リウさん「