ファミリーマートは2月10日、「ファミマルKITCHEN」より、サンマルクホールディングスが運営する生麺専門「鎌倉パスタ」監修の2商品を全国のファミリーマートで発売する。鎌倉パスタ監修「生パスタチーズボロネーゼ」(578円)、「生パスタ明太カルボナーラ」(550円)鎌倉パスタは、もちもち生麺を和のテイストで楽しむパスタ専門店で、現在全国に200店以上を展開している。ファミリーマートでは、同店監修のパスタを昨年2月に発売し