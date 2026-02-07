ファミリーマートは2月10日から、「原神」とコラボレーションした「FAMIMA CAFÉ」のカップを沖縄県を除く全国のファミリーマートで展開する。原神コラボカップが登場原神は、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応のオープンワールドRPG。2020年9月28日リリース以来、全世界で圧倒的な人気を誇っている。今回のキャンペーンでは、人気キャラクターの「パイモン」をはじめ、「