PayPayは2月5日から、「本人確認で100ポイントもらえるキャンペーン」を実施する。本人確認で100ポイントもらえるキャンペーン開催期間は2月5日〜5月31日23:59。期間中に初めてPayPayの本人確認(eKYC)を完了すると、もれなくPayPayポイントが100ポイント付与される。付与は1人につき1度のみとなる。本人確認PayPayでは、お店での決済だけでなく、「送る・受け取る」機能や、アプリを通じてのポイント運用、ほけん、給与受取など、