2月7日、東京競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、上里直汰騎乗の1番人気、マジッククッキー（牡3・美浦・加藤士津八）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のフルミネブル（牡3・美浦・千葉直人）、3着にコックピットサイト（牡3・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:24.2（良）。【新馬/東京5R】4番人気ベルウッドクレドがデビューV…1番人気の3億円ホースは3着まで人気に応えて完勝上里直汰騎乗の1番人気、