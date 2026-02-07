学校に行きたがらない子どもは、どんな思いを抱えているのか。不登校・引きこもり解消支援を行う寝占理絵さんは「不登校児の親に話を聞くと、お母さんがお父さんに不満を抱いているケースは多い。夫婦仲の悪さから親がストレスを抱えていると、それが子どもに影響してしまう」という――。※本稿は、寝占理絵『不登校が解消できる 親の「働きかけ方」がわかる本』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com