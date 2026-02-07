「オンニの産地直送 ２」 2シーズンを通して主演を務めた世界的ヒット作「還魂」に続き、世界190ヶ国で配信され韓流時代劇に新風を吹き込んだ「呑金／タングム」のホンラン役で一気にスターダムへと駆け上がったイ・ジェウク。グローバルなNetflix作品への相次ぐ主演で世界的人気者になった彼の無邪気な素顔が露わになっているのが、初のレギュラーバラエティということでも注目を集めた「オンニの産地直送」のシーズン2だ。