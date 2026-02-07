2月7日、東京競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1800m）は、津村明秀騎乗の4番人気、ベルウッドクレド（牡3・美浦・辻哲英）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のカットソロ（牡3・栗東・矢作芳人）、3着に1番人気のヘイジュード（牡3・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:49.5（良）。【アルデバランS】3連単は120万円超の波乱！ゼットリアンがオープン初勝利勝ち馬は2024年北海道サマーセールで550万（税別）津村明秀