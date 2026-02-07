【モデルプレス＝2026/02/07】女優の小西桜子が2月6日、自身のInstagramを更新。旅先での美しいスタイルが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「スタイル抜群」美ウエスト輝くビキニ風コーデ◆小西桜子、旅先での美スタイルショット公開小西は、バリ島と思われる旅先での様々なプライベートショットを公開。黄色いレインコート姿でいろいろな場所を訪れている様子や、素焼きのカラフルな壺が床から天井まで