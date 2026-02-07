【モデルプレス＝2026/02/07】元乃木坂46の堀未央奈が2月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つモノトーンコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「お人形さんみたい」と話題の美脚ショット◆堀未央奈、ショート丈ボトムスで美脚輝く堀は白鳥やリボンの絵文字を添えて、写真を複数枚投稿。ハート柄のブラウスに黒のショート丈ボトムスを合わせた、モノトーンコーディネート姿を披露し