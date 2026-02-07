三重県熊野市で、早くもネコヤナギが芽吹き始め、ひと足早い春の訪れを告げています。ネコヤナギは、ふっくらとした銀白色の毛玉が特徴で、熊野市飛鳥町を流れる大又川の川辺では、1月下旬からぽつぽつと芽吹き始め、1センチから2センチほどのネコヤナギが日差しを浴びて銀色に輝いています。ネコヤナギはこれから次々と芽吹き、2月末までが見ごろです。