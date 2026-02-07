今回、Ray WEB編集部は過保護な親について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の綾音は、過保護な母親に困っていて……？母親に彼氏ができたと伝える決意をした綾音。このあと大変な事態に……？原案：Ray WEB編集部作画：はちだライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】母から部屋に【監視カメラ】を置くよう指示された...その後も“衝撃行動”を繰り返してきて！？