将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）の第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指される。７日は福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝と挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が現地入りし、同館で前日検分と歓迎セレモニーが行われた。両対局者はセレモニーで野田市の鈴木有市長から記念品を贈呈されると、サイン色紙をプレゼント。福間は「光芒」