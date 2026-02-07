ＷＢＣ日本代表の広島・小園海斗内野手（２５）が７日、“侍１号”を放った。宮崎・日南キャンプのシート打撃で左腕・高橋から右翼ポール直撃の豪快な一撃。侍メンバーでは今キャンプ初の実戦アーチに「試合で打てるように」と、３月の本大会に向けて順調な調整ぶりをアピールした。昨季の首位打者、最高出塁率のセ２冠がいきなり本領を発揮した。第１打席で右前打。２併殺打もあって「内容があまり良くなかった」と振り返った