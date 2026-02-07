2月7日に行なわれた「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」で展示された「DP-10」 オリオラスジャパンは、xDuooのネットワーク対応デジタルトランスポート「DP-10」を2月10日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は135,300円前後。 「音源の管理、及び純粋な送り出しを行なうDACの前段として、完全にアナログ変換を廃しオーディオシステムの根幹の純正を保つ」というデジタルトランスポー