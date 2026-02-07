専門学校で調理を学んできた生徒たちが卒業を前に技術を披露しあう卒業料理展が、高知市のRKC調理製菓専門学校で開かれました。高知市のRKC調理製菓専門学校では、毎年この時期に、卒業料理展と題して1年間調理技術を学んだ生徒たちが集大成として取り組む卒業制作作品の展示を行っています52回目となる2026年は3月に卒業する58人が挑んだ和･洋･中の料理や製菓が展示されています。最優秀賞に輝いたのは山嶋美樹さんの作品「里山