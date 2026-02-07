7日の県内は、県東部を中心に雨や雪が降り午後4時現在、御殿場市で11センチの積雪を観測しています。気象台によりますと、7日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で雨や雪が降り県東部などで大雪注意報が発表されています。このうち御殿場市では、昼前から雪が降り、午後4時現在、11センチの積雪を観測しました。この冬型の気圧配置は9日まで続くとみられ、気象台では8日の夕方まで雪に注意するよう呼び掛けています。