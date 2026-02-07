◇明治安田J2・J3百年構想リーグEAST−Bグループ第1節大宮2―1松本（2026年2月7日NACK5スタジアム大宮）大宮がMF杉本健勇（33）のゴールなどで初戦を飾った。前半16分に新加入のMF山本桜大（21）が先制ゴール。39分に左からのクロスをFWオリオラサンデー（22）がポストプレーでつないで杉本が決めて2点目、後半1点返されたが逃げ切った。今季から副キャプテンとなり、初めてゲームキャプテンを務めた杉本は「前半は素晴