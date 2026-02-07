俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、第51回衆院選の開票速報に伴い、8日の放送を休止する。予定されていた第4話は1週延期となり、15日にオンエアされる。【写真】超絶”美女”の登場シーン！ネット驚き休止の理由は、同日に放送される特別番組『衆院選開票速報2026』への編成対応によるもの。国政選挙の開票日は速報性と解説が重視され、NHKを含む各局が特別番組体制を敷くのが