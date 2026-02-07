【ニューヨーク＝山本貴徳】カナダとフランスは６日、デンマーク自治領グリーンランドの主要都市ヌークに相次いで領事館を開設した。米国のトランプ大統領がグリーンランド領有に意欲を示す中、デンマークへの支持と関係強化を図る狙いがある。カナダがヌークで開いた式典では、アニータ・アナンド外相が「領事館開設の意義は、防衛や安全保障、２国間関係、気候変動など多くの課題において、グリーンランドとデンマークの人々