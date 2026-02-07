FC東京が7日、味の素スタジアムで昨季王者の鹿島と開幕戦を戦い、90分間では1―1で決着がつかず。PK戦で5―4で勝利した。だが、試合後のDF長友佑都は、喜び半分だった。「反省すべきところもある。相手は一人少ないので正直、勝ち点3を取れた試合だった。鹿島の守備は堅かったが、そのなかでも倒していかないとタイトルは見えてこない。勝ち点2で喜ばずに、前に進みたい」その試合が動いたのは、前半41分だった。マルセロ・