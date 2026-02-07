今シーズン最強寒気の影響で、8日にかけて日本海側を中心に大雪となる恐れがあり、東京都心でも雪が積もる可能性があります。日本海側を中心に8日にかけて雪が強まる予想です。特に、山陰や近畿北部などで積雪が急増する恐れがあり、8日夕方までの24時間に降る雪の量は北陸で80cm、近畿北部・中国で70cmなどと予想されています。普段雪の降らない西日本の太平洋側でも大雪となる可能性があります。さらに関東でも雪が降っていて、7