日産の新型コンパクトミニバン！日産インド法人は2025年12月18日、2026年初頭に発売を予定している新型7人乗りコンパクトMPV「GRAVITE（グラバイト）」のティザー画像を公開しました。2026年2月4日には、同年2月17日に正式発表となる旨も公表されています。多目的車としての使い勝手や新しいデザインが早くも注目を集めており、公開直後からユーザーの間で多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが日産新