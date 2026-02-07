◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）相変わらず「意識」が高い。そう思わされたのは、このクールから宮崎キャンプに顔を出す和田毅球団統括本部付アドバイザーだ。現役を退いて1年半がたつというのに、体のフォルムがまったく変わらない。聞くと体重は現役時代からほぼ横ばい。食べる量が減ったから痩せることはあっても太ることはないという。特別にトレーニングをしているわけでもないそうだが、一つだけ気を付けて