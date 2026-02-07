広島県警は7日までに、百貨店で総額530万あまりのハンドバッグ7点を盗んだ疑いで、17歳の少年5人を逮捕しました。逮捕されたのは、福山市や尾道市、岡山県津山市などに住む17歳の少年5人です。5人は去年11月28日の午後1時前、広島市中区にある百貨店の衣料品店で、ハンドバッグ7点を盗み取った窃盗の疑いです。7点の販売価格は総額533万5000円で、最も高いバッグは98万円でした。警察は防犯カメラのリレー捜査により容疑者を