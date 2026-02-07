8日は強い寒気が流れ込み、広島県内では広い範囲で大雪となる見込みです。広島地方気象台によると県内は8日の明け方から夜遅くにかけて積雪や路面の凍結に注意が必要です。8日夕方までの24時間に降る雪の量は多い所で、南部と北部の山地で50センチ、南部の平地でも20センチと予想されています。JR西日本は芸備線の三次～東城で8日の始発から終日、運転を取りやめ、芸備線と福塩線の一部区間で午後から運転を取りやめることに