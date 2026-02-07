中日ドラゴンズの沖縄キャンプ6日目、守護神の松山晋也投手がこのキャンプで初めて、バッティングピッチャーとして登板しました。ドラゴンズの守護神で、昨シーズンセーブ王を獲得した松山晋也投手は7日、バッティングピッチャーとして登板しました。この日の最速は147キロで、30球を投げ込み安打性の当たりはわずか4本に抑え、2年連続のセーブ王獲得に向け、順調な調整を続けています。