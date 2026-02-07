中東エジプトで日本の文化などを紹介するイベントが開かれ、来場者がエジプトでも人気の高いアニメなどに夢中になりました。【映像】会場の様子松本拓也リポート「キャラクターが次々と描かれていきます。こちらのブースでは参加者がアニメの作画に挑戦している」エジプトの首都カイロで6日から始まったイベントは、日本の文化に触れてもらおうと開かれたものです。人口15億人を超えさらなる経済成長も見込まれるアフリカでも