衆院選の投開票日となる8日は日本海側を中心に大雪の恐れがある。全国的に有権者の出足が鈍れば投票率に影響する可能性がある。とりわけ接戦区では当落を左右しかねないため、与野党は行方を注視し、7日までに期日前投票を済ませるよう呼びかけた。自民党は高市早苗首相の高い人気を頼みに、無党派層への浸透を狙う。投票率が上がれば有利に働くと期待するものの、「大雪によって投票行動に結びつかない」との不安も党内にある