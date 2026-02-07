北海道・江別市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から女性1人の遺体が見つかりました。火事があったのは江別市向ヶ丘の住宅で、6日午後11時50分ごろ「居間から出火」と住人から消防に通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、焼け跡から女性1人の遺体が見つかったほか、50代の女性が喉の痛みを訴え病院に運ばれました。この家は親子2人暮らしで、火事のあと80代の母親と連絡が取れていないことから、警察は、遺体