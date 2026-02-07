大相撲の二所ノ関部屋が7日、部屋を構える茨城県阿見町で交流イベント「町民報告会」を開いた。昨年に次いで2度目の開催で二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）、横綱・大の里（25）、十両・白熊（26）が出席。冒頭で千葉繁町長から「部屋を構えて3年で横綱が誕生。これも師匠のご指導のたまもの。阿見には神様が2人います。横綱・稀勢の里と大の里です」と祝辞を受け、二所ノ関親方は「昨年は横綱昇進、優勝も3回。いい年でした」