「日本ハム春季キャンプ」（７日、名護）８日に行われる阪神との練習試合（名護）に先発する達孝太投手が、新球・スラッターの投入を予告した。スライダーより小さな曲がりの変化球の習得に着手したばかり。この日のブルペンで感触を確かめ「良かったです。使えそうですね。明日投げているかもわからない」と不敵に笑った。阪神戦がチーム今季初の対外試合。“開幕投手”を任された達は「バッターに今年初めて投げるので、