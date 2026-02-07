アメリカのトランプ大統領が野党・民主党の幹部に対し、主要空港や鉄道駅に自身の名前をつけることに同意するよう要求していたとアメリカメディアが報じました。【映像】街の人「バカげてる。以上、って感じ」小松靖リポ「大統領が要求したのは、マンハッタンの玄関口『ペンシルべニア・ステーション』に、トランプの名前を冠することだったといいます」CNNによりますと、トランプ氏は、自ら凍結した大規模トンネル事業の連邦