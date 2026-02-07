多摩信用金庫の職員が殺害された事件から21年が経つのを前に、遺族らが情報提供を呼びかけました。この事件は2005年2月14日、東京・府中市で多摩信用金庫職員・後藤博樹さん（当時39）が何者かに刃物で殺害されたものです。事件から21年が経つのを前に7日、遺族や警視庁・府中警察署員らが献花を行いました。後藤さんの母・リウさん：（博樹さんが生きていれば）60歳で定年退職のけじめの年だった。これを機に早く解決をしてくださ