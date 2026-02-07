【モデルプレス＝2026/02/07】女優の桜井日奈子が2月6日、自身のInstagramを更新。授賞式のオフショットを公開し、美しいドレス姿に反響が寄せられている。【写真】28歳美人女優「大人の魅力が爆発」真っ赤なドレス姿◆桜井日奈子、美ボディ際立つロングドレス姿披露桜井は、「『Beauty of the year 2026』のヘア部門を受賞させていただきました」と報告し、授賞式のオフショットを投稿。光沢のある素材で仕立てられた真っ赤なロン