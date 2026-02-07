◇第１６回世界相撲選手権大会白鵬杯第１日目（７日、トヨタ・アリーナＴＯＫＹＯ）大相撲の幕内・若隆景（荒汐）の長男・浬（かいり、５歳）君が幼児の部に出場。予選トーナメントで敗退したものの、２回戦では豪快な投げ技を見せて館内を沸かせた。若隆景は土俵のすぐ側で実兄の幕下・若輶元、十両・荒篤山（いずれも荒汐）と一緒に観戦。負けた瞬間は悔しそうな表情は見せたものの、その後は笑顔で息子を迎え入れ