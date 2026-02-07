お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が7日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。米ロサンゼルスでの失敗談を明かした。2024年末に拠点を米ロサンゼルスに移したゆりやんは、現地での生活について聞かれ、「怖いです」と正直に答えた。さらに、番組アンケートを見た「ナイツ」塙宣之から「英語、知ったかぶりしてたの?」と振られると、「そうなんです