SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が7日、自身のインスタグラムで明日、投開票を迎える期日前投票を済ませたことを報告した。先月7日に男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規を結婚したばかりの松井。「期日前投票最終日行ってきました！！」と期日前投票を済ませたことを明かした。「届いたハガキの苗字が変わっていましたがまだ見慣れません」と新婚ならではの思いも明かした。「ドラマ『私結婚できな