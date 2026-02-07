女優・新木優子(32)が7日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ootd」と書きだした新木。デニムに白ブラウス、茶色のジャケットを合わせたカジュアルなコーデを披露した。ファンからは「安定のお洒落さん」「これ私服？！かわいすぎだしおしゃれすぎ」「どんな系統でも着こなせちゃうのはゆんぴょだけ」「足長すぎる…」「何はともあれ、至福(私服)の投稿をありがとう」「優子ちゃん大好き」などのコメント