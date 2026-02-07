阪神の宜野座キャンプで7日、シート打撃が行われ、湯浅京己投手（26）が登板した。中川とのバッテリーで打者6人と対戦し、安打性は1本のみだった。木浪に左前へ打球を運ばれたものの、新助っ人のディベイニーを一邪飛、坂本を遊ゴロに打ち取るなど、状態の良さをうかがわせた。昨春キャンプのシート打撃では「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の手術後、初の実戦形式登板を果たした。打者6人に安打性1本に抑え、最速150キロ