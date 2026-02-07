遺産!?心配するのそこ？人の心ってものがないわけ…？奥さんにかまってもらえなくてプンスカしているようにも見えますし。子どもかー!!って感じですよね。親戚の前では調子のいいことを言って、実際には介護はおろか家事も手伝わないーー。でも思い返してみると、結婚する前からこういう人だったようです。【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)